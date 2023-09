Wielkie manewry na Bałtyku. "Wysyłamy jasny sygnał"

W tym roku do NATO przystąpiła także Finlandia, która do tej pory była neutralna, a wniosek Szwecji o członkostwo powinien wkrótce zostać zatwierdzony, oba kroki są odpowiedzią na inwazję Rosji na Ukrainę. Zmieniło to radykalnie położenie strategiczne na Morzu Bałtyckim, gdzie duża część wybrzeża od czasów napoleońskich należała do krajów neutralnych, ale teraz, poza niewielkimi obszarami przybrzeżnymi samej Rosji, całe wybrzeże będzie należało do członków NATO.