Będą mieć Rosjan jak na dłoni. Kijów blisko przełomu w krwawej bitwie [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Piątek to 562. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraińcy twierdzą, że kontrolują już więcej niż połowę Kliszczijiwki, strategicznie położonej miejscowości na południe od Bachmutu. Ponieważ znajduje się ona na wzniesieniu, jej zdobycie może się przyczynić do wyparcia Rosjan ze zrujnowanego wielomiesięczną bitwą miasta. "Gdy ją opanujemy, to zdobędziemy niemal pełną kontrolę ogniową nad Bachmutem" - wskazywał w rozmowie z Radiem Swoboda Oleg Kałasznikow, oficer prasowy 26. Brygady Artylerii Sił Zbrojnych Ukrainy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.