Maroko. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 820

Premier Morawiecki: To potworna katastrofa

- Brak słów, by opisać skalę tej potwornej katastrofy. Jesteśmy myślami z rodzinami ofiar - napisał w sobotę na platformie X (d. Twitter) premier Mateusz Morawiecki. Według marokańskich mediów jest to najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło to państwo. To również najbardziej śmiertelne w skutkach trzęsienie ziemi od 2004 roku, kiedy liczba ofiar przekroczyła 600.