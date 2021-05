Fotel przy ONZ dla Szczerskiego? Jest reakcja z polskiego MSZ

Wieloletni współpracownik Andrzeja Dudy może odejść z Kancelarii Prezydenta i przenieść się do Nowego Jorku, gdzie zostałby Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych. Kandydaturę Szczerskiego na to stanowisko komentował w programie WP "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - Na pewno pan minister Szczerski jest jednym z najlepszych znawców tematyki polityki międzynarodowej w Polsce - powiedział. - Jestem przekonany, że świetnie by się sprawdził nie tylko na tej placówce, ale też na każdej innej - dodał. Przenosiny do Nowego Jorku oznaczałyby również, że zwolni się stanowisko szefa niedawno utworzonego Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. - Jeśli dojdzie do takiej zmiany, to na pewno będzie godny następca pana ministra Szczerskiego w tej roli - zapewnił wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

