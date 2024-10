Rydzyk apelował o wsparcie. Są efekty. Padł rekord

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, przy równoczesnym obniżeniu stawki PIT z 17 do 12 proc. doprowadziło do sytuacji, w której osoby wspomagające toruńskiego duchownego miały niższe dochody do opodatkowania. Są to bowiem przede wszystkim emeryci i renciści, osoby z niższymi dochodami.