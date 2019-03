Firma wycofała wypowiedzenie choremu na raka. "Dziękuję - oby zdrowie było"

Chory na raka kierowca autobusu MZK Słupsk wraca do pracy. Komunalny przewoźnik wycofał wypowiedzenie, po naszej publikacji i interwencji władz miasta. - Dziękuję wszystkim, którzy pomogli. To moja ukochana praca - mówi Wirtualnej Polsce Lucjan Dadel.

Kiedy po raz pierwszy opisywaliśmy zwolnienie (po 13 latach) pracy kierowcy komunalnego przewoźnika, jego rzeczniczka stwierdziła, że decyzja wynikała z problemów zarządzaniem pracownikami. To dlatego pan Lucjan mimo zdiagnozowanego 1,5 roku temu nowotoworu - w ostatnim, nieoperacyjnym stadium - został zwolniony.

Spotkało go to, kiedy wrócił do pracy już po chemioterapii i radioterapii, a obowiązki zawodowe jako odskocznię od choroby zalecił mu onkolog. Po tym, jak sprawę nagłośnili związkowcy, interwencję zapowiedziały władze miasta. W piątek firma zmieniła decyzję i wycofała panu Lucjanowi wypowiedzenie.