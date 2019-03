Walczy z rakiem, firma ze Słupska go zwolniła. "Bezczelne działanie"

Brak empatii i chęć wykazania zysku za wszelką cenę - takie zarzuty padają pod adresem władz MZK Słupsk, które zwolniły kierowcę, kiedy zachorował na raka. Pan Lucjan jeździł autobusami samorządowego przewoźnika od 13 lat. - Bezczelność - oceniają związkowcy i zapowiadają manifestację w Słupsku.

Diagnoza o nowotworze sprzed 1,5 roku nie załamała Lucjana Dadela. 62-latek walczył z chorobą i nie poddawał się. Z czasem praca za kierownicą miejskiego autobusu i jazda po ulicach Słupska nie była możliwa, bo chemioterapia zrobiła swoje i osłabiła organizm. To ostatnie stadium nowotworu, nieoperacyjne i z leczeniem paliatywnym.

Onkolog po pół roku zwolnienia lekarskiego zgodził się na to, aby pan Lucjan wrócił do ukochanej pracy. Tu czekała na niego przykra niespodzianka: wypowiedzenie z koniecznością pracy przez trzy miesiące, bo kierowca osiągnął już wiek emerytalny, a firmy nie stać na jego częstą absencję chorobową.

- To był cios nożem w plecy. Tym bardziej, że starałem się wcześniej pracować mimo powtarzających się radioterapii i chemioterapii - mówi Wirtualnej Polsce Lucjan Dadel.

- Lubię pracować za kółkiem, a lekarz powiedział, że to może być dobra terapia dla psychiki. Taka odskocznia od zmartwień i choroby - dodaje.

Swoich nerwów nie kryje Stanisław Taube, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP. - To bezczelne działanie! - stwierdza. - Choć zgodne z prawem - przyznaje.

- Kiedy pan Lucjan był zdrowy i wstawał po nocy, żeby rano wozić ludzi, to był potrzebny. Kiedy zachorował, okazuje się całkiem zbędny, choć firma ma problemy ze znalezieniem pracowników. Od kolegów dowiedziałem się, że kiedy to pani prezes chorowała, to nikt jej nie zwolnił - mówi nam szef związku.