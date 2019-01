Jej córka żyje dzięki WOŚP. "Z tych oddziałów nikt nie wracał żywy"

Za miesiąc Tośka, która na zdjęciu pozuje z mamą, kończy siedemnaście lat. Dziewczyna żyje dzięki wsparciu WOŚP. "Pewnie umarłaby, zanim doczekałybyśmy swojej kolejki na usg" pisze jej mama Dorota Świetlicka.

Dorota zachęca do wspierania WOŚP. "Dziękuje Światu za każdego z Was. Każdego. Za Jurka. Za Orkiestrę. Za to, ze stoicie za Jurkiem murem, gdy PiS nędznie próbuje go zeszmacić. Wierzcie mi. Nikt z Was nie chciałby mieć mojego życia. Moich dni i nocy, niby już ogarniętych, a jednak nie. Matka umiera razem ze swoim strachem o dziecko. Nie chcielibyście też życia matki, której dziecko gaśnie".