Fiński prezydent przejrzał Putina. "Jest zdeterminowany"

Ale i Niinisto ma swoje zasługi w negocjacjach z Rosją. Przekonał między do wysłania opozycjonisty Aleksieja Nawalnego na leczenie do Niemiec po poważnym zatruciu, które - jak się podejrzewa - mogło być pracą rosyjskich służb specjalnych, czemu Putin do dziś zaprzecza. "Teraz trudno sobie wyobrazić, że wszystko wróci do poprzedniego stanu" - zauważa pesymistycznie prezydent Finlandii.