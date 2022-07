Finlandia obawiała się reakcji Putina ws. dołączenia do NATO. "Ukrainie groziła totalna zagłada"

Przewodniczący fińskiego parlamentu Matti Vanhanena, opowiedział o kulisach decyzji Helsinek o dołączeniu do NATO. Finlandia wstrzymała się z dołączeniem do struktur Sojuszu na samym początku wojny w Ukrainie. W kraju narastała obawa, że taki obrót spraw rozwścieczy Władimira Putina, a skandynawski kraj podzieli los Kijowa. Z upływem czasu zdano sobie jednak sprawę, że wejście do Sojuszu to jedyne słuszne rozwiązanie, zdradził w rozmowie z dziennikiem "Iltalehti".