Finlandia i Szwecja do NATO? Decyzja Węgier ws. debaty

Wnioski o członkostwo Finlandii i Szwecji

Rząd przedłożył parlamentowi wnioski o członkostwo Finlandii i Szwecji już w lipcu, ale nie zostały one jeszcze poddane pod głosowanie przez izbę. Choć wszystkie kraje członkowskie sojuszu poparły akcesję dwóch państw nordyckich podczas szczytu NATO w Madrycie pod koniec czerwca, to do dopełnienia formalności potrzeba jeszcze akceptacji ze strony parlamentów.