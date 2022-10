"Pociąg nuklearny w drodze do Ukrainy". NATO ostrzega

"Pociąg rosyjskiej tajnej dywizji nuklearnej został zauważony w centralnej Rosji" - donosi donosi "The Times". Ma należeć do 12. Dyrektoriatu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Ten zajmuje się bronią jądrową. Skład ma jechać w kierunku Ukrainy. Dziennik przekazuje, że Putin przygotowuje się do testowania broni jądrowej.