"Financial Times": Były szef Narodowego Banku Ukrainy zbiegł z kraju

Nie jest jasne, w jaki sposób Szewczenko opuścił Ukrainę. Oficjalnie mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą opuszczać kraju bez zgody rządu. "Financial Times" nie mógł dotrzeć do prawnika byłego prezesa. Poproszony o komentarz rzecznik Banku Centralnego Ukrainy nie odpowiedział na prośbę o komentarz.