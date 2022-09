Amerykański generał: myliłem się ws. rosyjskiej armii

- Chciałbym, żeby Rosjanie zainspirowali się odwagą irańskich kobiet, które teraz protestują i palą swoje chusty. Nie widzę dobrych czasów dla rosyjskich sił zbrojnych ani obecnego reżimu Putina - mówi wojskowy. - Obecna postawa Putina w rzeczywistości przypomina mi Hitlera, który szkolił młodych mężczyzn i starców dla Wehrmachtu w ostatnich dniach Trzeciej Rzeszy. To ironia losu, że Putin robi to, co zrobili naziści - kwituje Ben Hodges.