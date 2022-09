NYT: "Putin jest bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek"

Obszerną analizę po środowym orędziu Władimira Putina, które poruszyło zarówno Rosją, jak i całą międzynarodową społecznością, zamieścił w czwartek "New York Times". Gazeta ocenia, że prezydent Rosji dał jasno do zrozumienia, że wojna w Ukrainie może się rozprzestrzenić. Ostrzegł Zachód w jednoznacznych słowach – "to nie jest blef" – że próba osłabienia lub pokonania Rosji może sprowokować kataklizm nuklearny.