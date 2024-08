Finał wakacji. Takich temperatur we wrześniu nikt się nie spodziewał

Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają ogromne skoki temperatur na przełomie sierpnia i września. Pierwszy powakacyjny dzień w szkole będzie upalny, szykuje się, ze na termometrach zobaczymy nawet 32 st. C. A to nie koniec. We wtorek słupki rtęci mają dobić do 37 kresek!