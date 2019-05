Film Tomasza Sekielskiego. Michał Wojciechowicz: nie wierzę w skruchę abpa Głódzia

- Nie wierzę w jego skruchę. Myślę że gdańszczanie również nie mają zaufania do pana Głódzia - powiedział były opozycjonista Michał Wojciechowicz. To komentarz do oświadczenia abpa Sławoja Leszka Głódzia, w którym przeprasza za wypowiedź dotyczącą filmu Tomasza Sekielskiego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Michał Wojciechowicz komentuje film Tomasza Sekielskiego (Agencja Gazeta, Fot: Bartosz Bańka)

Michał Wojciechowicz był w środę wieczorem gościem programu "Polityka na ostro" w Polsat News. Gdański działacz opozycji z czasów PRL jest jedną z osób, które oskarżają ks. Henryka Jankowskiego o molestowanie.

Wojciechowicz powiedział w programie, że nie wierzy w skruchę arcybiskupa.

- W związku z tym, zdecydowanie bardziej odpowiada nam to, co powiedział za pierwszym razem, bo to jest prawdziwy abp Głódź, a teraz PR-owcy, ktoś w Kościele podpowiedział mu, że powinien przeprosić - powiedział były opozycjonista.

- Pana Głódzia ofiary nie interesują. Jego obchodzi tylko blichtr, władza, a nie ofiary. Gdańsk jest miastem ludzi, którzy mają w sobie wiele miłosierdzia, ale nawet do abp. Głódzia to miłosierdzie się wyczerpuje - dodał.

- To co się stało z filmem Sekielskiego to jest jak sierpień 80. To jest absolutna rewolucja i tego już nie da się zatrzymać. Tak samo jak dążeń Polaków do wolności w 1980 roku. Tak, to jest rewolucja i to jest jak wybuch strajku w stoczni gdańskiej - powiedział Wojciechowicz.

Głódź o filmie Tomasza Sekielskiego

Reporterka TVN24 zapytała w niedzielę metropolitę gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia, czy oglądał film Tomasza Siekielskiego pt. "Tylko nie mów nikomu". - Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego - odpowiedział duchowny.

Nie chciał też powiedzieć, czy wiedział o nadużyciach seksualnych ks. Franciszka Cybuli, byłego kapelana Lecha Wałęsy i jednego z bohaterów filmu braci Sekielskich.

- Proszę mnie tutaj nie atakować i nie prowokować, bo ja taki naiwny nie jestem - powiedział wówczas.

Arcybiskup przeprasza

W środę abp Głódź wydał oświadczenie.

"W związku z moją wypowiedzią, która miała miejsce w niedzielę 12 maja br. w Krakowie informuję, że zaskoczony zapytaniem dziennikarskim w drodze na uroczystości, użyłem niewłaściwych słów. Chcę zapewnić, że nie miały one na celu urazić ofiar pedofilii - tym bardziej te osoby przepraszam i łączę się z nimi w ich cierpieniu" - napisał duchowny.

"Tylko nie mów nikomu" - film Tomasza i Marka Sekielskich o pedofilii w polskim Kościele premierowo pokaże Telewizja WP. Pierwsza emisja w czwartek, 16 maja, o godzinie 23.00. Kolejne w piątek i niedzielę.

Telewizja WP jest dostępna naziemnie na ósmym multipleksie (MUX8), na platformie NC+ (kanał: 73) oraz w kablówkach, m.in.: UPC (kanał 116/158), Vectra (128), Multimedia (38), Netia (30), Inea (28), Toya (25) i wielu innych.

Źródło: Polsat News