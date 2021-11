Ferie zimowe 2022 w cieniu pandemii. Będą zmiany? Piontkowski zabrał głos

Czy termin ferii zimowych może się zmienić, tak jak w ostatnio? - To zależy od tego, jaka będzie sytuacja epidemiczna. Przypomnę, że wtedy też ta decyzja była związana ze wzrastającą falą epidemii - przekazał w programie "Newsroom" WP wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski. - W tej chwili mamy sygnały o tym, że czwarta fala epidemii powinna być najwyższa w ciągu tygodnia czy kilkunastu kolejnych dni. Jeżeli potem fala będzie stopniowo opadała, to chyba nie będzie żadnych potrzeb ku temu, żeby zmieniać kalendarz roku szkolnego. Natomiast jeśli sytuacja epidemiczna nie uspokoi się, będziemy mieli poważne wzrosty zakażeń, wtedy oczywiście trzeba brać pod uwagę podobny wariant, jaki zastosowaliśmy w roku ubiegłym - tłumaczył wiceminister. Prowadzący Mateusz Ratajczak dopytywał, czy będzie to decyzja podjęta na ostatnią chwilę. - Nikt nie jest w stanie dziś z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym powiedzieć, jaka będzie sytuacja epidemiczna. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna - oświadczył Piontkowski.