Ferie zimowe 2021 i cios dla branży narciarskiej

Ferie zimowe 2021 odbywać się będą w jednym terminie dla całej Polski (od 4 do 17 stycznia). Rząd zaapelował też o to, aby w tym czasie nie przemieszczać się i najlepiej pozostać we własnych domach.

Brak ferii zimowych to cios dla branży narciarskiej

- Teraz najważniejsza informacja dla nas to, czy ośrodki narciarskie na zimę będą zamknięte, czy dopuszczone do działalności. Taka informacja zapobiegnie dalszym kosztem związanym z przygotowaniem stoków do zimy. Trzeba mieć na uwadze, że ruszyło już naśnieżanie stoków, a każdy dzień naśnieżania to dziesiątki tysięcy złotych. W przybliżeniu jeden dzień naśnieżania stoku o długości około 700 m to koszt blisko 20 tys. zł – powiedział PAP właściciel szkoły narciarskiej HSki Andrzej Hyc z Zakopiańskiej Harendy.