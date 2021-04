Feralny lot Andrzeja Dudy. Wiceszef MSZ wytknął hipokryzję

Niebezpieczny lot Andrzeja Dudy, który opisał dziennikarz WP Szymon Jadczak, skomentował wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Jabłoński. Gość programu "Newsroom WP" pytany był m.in. o apele polityków opozycji, którzy wzywają do dymisji wszystkich, którzy odpowiadali za podróż lotniczą prezydenta. - Jeśli Platforma Obywatelska wzywa kogoś do dymisji w związku z niedopełnieniem obowiązków w kwestii bezpieczeństwa lotniczego samolotów państwowych, to naprawdę jest to przejaw bardzo daleko idącej hipokryzji - stwierdził wiceminister. - Po katastrofie smoleńskiej, gdzie były ogromne zaniedbania polskiego państwa rządzonego wtedy przez Platformę, praktycznie nikt nie poniósł odpowiedzialności. I to jest rzecz, za którą jako państwo polskie (…) będziemy się wstydzić - powiedział. Jak jednak dodał, "bardzo dobrze, że toczy się postępowanie, że sprawa jest wyjaśniana". - Procedury w tym zakresie powinny być przestrzegane bardzo ściśle - ocenił gość WP.

Rozwiń