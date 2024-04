FBI weszło na kontenerowiec. Najnowsze nagranie z Baltimore

Wystartowało dochodzenie FBI ws. katastrofy na moście Francis Scott Key Bridge w Baltimore. Agencja AP udostępniła nagranie z momentu akcji służb federalnych USA na rzece Patapsco. Widać na nim, że funkcjonariusze podpłynęli łodziami do kontenerowca Dali i zaczęli wchodzić do środka, podczas gdy wszystko obserwował zespół agentów ze śmigłowca. Dzięki nagraniu z powietrza widać, że teren wokół miejsca zdarzenia zmienił się nie do poznania. Kolejne ujęcia pokazały, że rozpoczął się również nowy etap prac naprawczych mostu. Specjalne statki transportują potężne elementy mostu do pobliskiej stoczni, z kolei robotnicy pracujący nad przywróceniem przeprawy na Patapsco. Regularnie rozcinane są metalowe kratownice, by przyśpieszyć cały proces przywrócenia ruchu dla cywilnej żeglugi. Przepływ coraz większej ilości statków świadczy o tym, że usunięto z wody najniebezpieczniejsze elementy mostu. Według informacji przekazanych przez AP, jak dotąd najcięższy element wyłowiony z wody, który udało się umieścić dźwigami na specjalnej platformie statku, ważył aż 450 ton.