FAZ o Polsce: Partia dyktuje, czym jest prawo. "Przypomina to czasy sowieckie"

Reforma sądownictwa polskiego rządu przypomina czasy sowieckie – pisze Konrad Schuller w opiniotwórczym "Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

"Proponowany polski system nie jest identyczny ze starym systemem sowieckim, ale łączy go z nim wiele podobieństw” – pisze Konrad Schuller na wstępie artykułu w FAZ. Jest to dosłowny cytat z raportu Komisji Weneckiej. Ta uwaga ekspertów Rady Europy "była jednym z uzasadnień decyzji Komisji Europejskiej , kiedy przed Świętami Bożego Narodzenia sięgała ona po raz pierwszy w historii po art. 7 z powodu reformy sądownictwa przeprowadzanej przez polskich narodowych konserwatystów skupionych wokół Jarosława Kaczyńskiego ” - pisze niemiecki dziennikarz. Schuller zaznacza, że Komisji Weneckiej nie można posądzić o antypolskie uprzedzenia. "Pięciu sprawozdawców, którzy w swoim raporcie wskazują na sowieckie analogie, pochodzi z Bułgarii, Francji, Wlk. Brytanii, Irlandii i Austrii. A taka kompleksowa obsada sugeruje neutralność” – czytamy w FAZ.

"To porównanie jednak na pierwszy rzut oka wydaje się nie przekonywać, gdyż polscy narodowi konserwatyści zachowują się, jakby byli antysowieccy do szpiku kości” – pisze autor artykułu. I dodaje, że używają oni też w swojej kampanii przeciwko instytucjom sądownictwa – począwszy od uniwersyteckich wydziałów prawa po Trybunał Konstytucyjnego - argumentu o potrzebie "dekomunizacji”.

Polskie przepisy są jeszcze gorsze niż sowieckie

"Ten ostentacyjny antykomunizm najwidoczniej nie zrobił wrażenia na Komisji Weneckiej. W sześciu miejscach 27-stronicowej ekspertyzy sprawozdawcy porównują reformy Kaczyńskiego z systemem sądownictwa zaciętego wroga - ZSRR. W jednym miejscu twierdzą nawet, że nowe polskie przepisy są jeszcze gorsze niż sowieckie pierwowzory” – czytamy w FAZ. Schuller zauważa, że porównania do wzorców sowieckich to nic nowego. "Liberalna polska opozycja już wcześniej zarzucała Kaczyńskiemu 'stalinowski' stosunek do władzy sądowniczej. Wspólną cechą komunizmu i 'kaczyzmu', - jak ostre języki nazywają powstający właśnie system 'dekomunizacji' sądownictwa - wydaje się być prymat władzy nad prawem” – tłumaczy Konrad Schuller.