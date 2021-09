Fatalny sondaż dla Przemysława Czarnka. Anna Zalewska tłumaczy

Jak Polacy oceniają Przemysława Czarnka w roli ministra edukacji i nauki? Zapytaliśmy o to w badaniu zrealizowanym przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski. "Zdecydowanie pozytywnie" wiceszefa MEiN ocenia zaledwie 6 proc. wszystkich respondentów. Odpowiedź "raczej pozytywnie" wskazało 10 proc. badanych. Opinię o ministrze edukacji "raczej negatywną" ma 13 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie negatywną" aż 39 proc. badanych Polaków. Co na to była minister edukacji, europosłanka PiS Anna Zalewska? - Na te badania trzeba patrzeć przede wszystkim przez pryzmat bardzo trudnego roku, roku zdalnej edukacji, roku pandemicznego. Nastroje, oczekiwania i obawy są duże. Myślę, że przed ministrem kolejne lata, mam nadzieje, że zdrowy, stacjonarny rok szkolny, i okazja do tego, by już w sytuacji stacjonarnej edukacji móc zaprezentować wszystkie swoje pomysły, a przede wszystkim dbałość o polską szkołę, o uczniów i nauczycieli - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Dopytywana, czy minister Czarnek nie poradził sobie w tym trudnym roku, powiedziała: "Myślę, że wszystko przebiegało tak, jak zostało to zaplanowane przez pana ministra, jak również przez Ministerstwo Zdrowia". - Mówię tylko o nastrojach. Te nastroje dotyczą nie tylko edukacji, ale w ogóle życia i oczekiwań, żeby czwarta fala była spłaszczona, żeby udało się realizować edukację poprzez stałe uczestnictwo w zajęciach, a nie zdalność czy hybrydowość - wyjaśniła Zalewska.