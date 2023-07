Fatalna wpadka w TVN24. "Wypadałoby przeprosić"

"Dziś wyszły dwa sondaże. Nierealny rządowy CBOS i drugi...nie zgadniecie, który pokazał TVN24 i to z jakim logiem dla Trzeciej Drogi. Największa stacja telewizyjna ...to ja stałem w obronie wolnych mediów, Was, za co?" - wskazał działacz społeczno- polityczny Maciej Fitrzyk.