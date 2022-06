Fala upałów. Zaczęła się bitwa o wodę i drakońskie ograniczenia

Bogdan Sowa, prezes wodociągów w Wieliczce uspokaja, że ostrzeżenie gminy zostało wydane na wyrost i wody nie zabraknie. - Trzeba apelować do rozsądku ludzi. Do podlewania niech biorą deszczówkę, a nie wodę z sieci. Ta ma służyć do picia, gotowania, mycia. Poradzimy sobie! - zapewnia, wyjaśniając, że "jednym wodę się przykręci, a innym puści więcej".