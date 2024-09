Fala kulminacyjna na Dunaju. Zbliża się do granic Węgier

W nocy z niedzieli na poniedziałek fala kulminacyjna przeszła przez miasto Paks, znajdujące się na południe od Budapesztu. W poniedziałek rano dotarła do miasteczka Baja, ok. 30 km od południowej granicy Węgier. Według prognoz, we wtorek fala powinna dotrzeć do Mohacza, na granicy z Chorwacją i Serbią. Prace zabezpieczające na tym obszarze zostały ukończone jeszcze w zeszłym tygodniu.