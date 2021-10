"Fakty, traktaty, dokumenty". Zalewska o debacie z udziałem Morawieckiego w PE

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbywa się debata na temat kryzysu praworządności w Polsce, podczas której premier Mateusz Morawiecki będzie bronił stanowiska polskiego rządu, próbując przekonać Komisję Europejską do wypłaty środków na Krajowy Plan Odbudowy. Europosłanka PiS Anna Zalewska w programie WP "Newsroom" wyraziła nadzieję, że KE wysłucha argumentacji premiera. - Mam nadzieję, że będą fakty, traktaty, dokumenty i poważna dyskusja - powiedziała. - Cały czas podkreślamy, że chcemy być w dialogu, ale jednocześnie mówimy, że nie pozwolimy na to, aby zapominano o kompetencjach krajów członkowskich. Przed nami bardzo trudne debaty, które będą decydować o UE jako takiej, a przede wszystkim o życiu obywateli - wyjaśniła. Zalewska mówiła również że spodziewa się oporu ze strony Komisji Europejskiej. - KE od bardzo wielu lat próbuje wmówić obywatelom krajów Unii Europejskiej, że nie potrzebują swoich rządów, że nie potrzebują swoich parlamentów, że wystarczy KE i że wystarczy jedno państwo, które nazywa się Unia Europejska i na to nie ma zgody żadnego kraju członkowskiego i żadnych obywateli - stwierdziła.