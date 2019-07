"Fakt": Misiewicza pogrążyły donosy. Miał oferować pracę za seks

Jak donosi "Fakt", na decyzję kierownictwa PiS o wydaleniu Bartłomieja Misiewicza z partii wpłynęła seria listów, w których na byłego rzecznika MON skarżyły się kobiety.

Według "Faktu", nie był to jedyny list z oskarżeniami podobnej treści. Anonimowi politycy PiS mieli powiedzieć dziennikowi, że donosy na Misiewicza były faktycznym powodem powołania partyjnej komisji, która ostatecznie pozbawiła go członkostwa w partii. Komisja w której zasiedli Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński, Marek Suski i Karol Karski orzekła, że Misiewicz "nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej, spółkach Skarbu Państwa i innych sferach życia publicznego". W kwietniu 2017 roku zawiesiła go w prawach członka PiS.