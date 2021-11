"Fabryka niezadowolenia". Siarkowska straszy zamieszkami

- Z dużym zawodem przyjęliśmy przebieg tego spotkania. To był obraz bezradności. Spodziewaliśmy się rozmowy na temat pewnego projektu. Okazało się, że go nie ma. Od pierwszej fali mówiliśmy, że priorytetem powinna być walka o życie Polaków. Zderzyliśmy się z PiS-em, bo dla nas ważne było to życie, a nie wybory kopertowe - mówił poseł Porozumienia Michał Wypij.