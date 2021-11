Afera mailowa. Premier o o problemach oddziałów onkologicznych: nie powinni aż tak narzekać

Ujawnione wiadomości pochodzą z końca stycznia 2021 roku. Mateusz Morawiecki miał się wówczas mailowo zwrócić do szefa MZ z prośbą o przygotowanie "tarczy onkologicznej". - Z bardzo wielu stron Polski do PAD (prezydenta Andrzeja Dudy - red.), PJK (prezesa Jarosława Kaczyńskiego - red.) i do mnie płyną głosy o kłopotach w tej części służby zdrowia - pisał rzekomo premier.