Afera mailowa. Atak na premiera, padły mocne słowa

- Tam są cytowane badania, analizy społeczne. A Majewski podczas posiedzeń sztabu próbował aspirować do roli stratega. Wygląda to na mail obronny z jego strony, bowiem pracował on przy kampanii wyborczej Patryka Jakiego w Warszawie. Skończyła się ona klęską i przegraną z Rafałem Trzaskowskim w pierwszej turze. TVP wówczas mocno promowało kampanię Jakiego, a mniej czasu poświęcało kampanii w terenie. W PiS nie mieliśmy poczucia przegranej w wyborach samorządowych. Wrażenie klęski wynikało bardziej z tego, że w Telewizji wybory oparto na zależności: jeśli przegrywasz w I turze wybory z Trzaskowskim, choć wygrywasz w 8 województwach, to i tak masz wrażenie, że przegrałeś. Tak trzeba odczytywać tego maila. Ludzie współodpowiedzialni za porażkę Patryka Jakiego w Warszawie, próbowali się tłumaczyć przed Joachimem Brudzińskim - mówi nasz informator z PiS.