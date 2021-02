Powstaje Krajowa Sieć Onkologiczna. Morawiecki: "nie będziemy szczędzili środków"

- To choroba, która zabiera co roku ponad 100 tys. naszych rodaków, bliskich, najbliższych - powiedział podczas czwartkowej konferencji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach Mateusz Morawiecki. 4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Premier zapowiedział działania w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma usprawnić walkę z nowotworami.

Kolejny zgrzyt w rządzie. Piotr Zgorzelski: to może być ich ostatnia kadencja

I podkreślił, że najważniejsze jest, by patrzeć na problemy z perspektywy pacjenta.

Krajowa Sieć Onkologiczna. Wiadomo, kiedy wejdzie w życie ustawa

Każdy pacjent będzie prowadzony przez własnego koordynatora leczenia, który będzie mógł wspierać maksymalnie 40 pacjentów. - Do końca marca zobowiązujemy się przygotować projekt ustawy, które przekuje pilotaż w rozwiązanie systemowe - dodał szef resortu zdrowia. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Niedzielski odniósł się również do problemu związanego z odkładaniem wizyt przez pacjentów, którzy nie chorują na COVID-19.

- To już jest najwyższy czas, żeby wracać do tej profilaktyki. Ale jednocześnie chciałem zapowiedzieć, że pod koniec lutego przedstawimy też taki pakiet konkretnych rozwiązań, również odnoszących się do zapowiadanego politycznie programu profilaktyki 40+, którego szczegóły przedstawimy w ostatnim tygodniu lutego - zapowiedział minister.