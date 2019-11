Expose premiera. Jego siostra Marta Morawiecka komentuje

Premier Mateusz Morawiecki miał wsparcie rodziny w Sejmie. Nie tylko jego żona z dziećmi i matka słuchały jego expose. Z Wrocławia do Warszawy przyjechała też jego siostra Marta Morawiecka. Oceniła, jak wypadł jej brat.

Oceniła nie tylko to, co mówił jej brat, ale też to, jak wyglądał. - Bardzo elegancki, gustowny, ale oglądając expose brata starałam się koncentrować na treści, a nie na formie - zaznaczyła, odnosząc się do krawata premiera.