Exposé Mateusza Morawieckiego. Premierowi towarzyszyła w Sejmie matka

Mateusz Morawiecki wygłosił we wtorek trwające 75 minut exposé. W przemówieniu nakreślił strategię działania nowego rządu. Słowom premiera przysłuchiwała się jego matka. Po wystąpieniu Morawiecki odprowadził ją do samochodu. I uronił łzę.

Premier przed swoim wystąpieniem umieścił na Facebooku post, w którym zaznaczył, że w przygotowaniach do exposé pomagała mu cała rodzina. "Wsparcie od Dzieci - jest, wsparcie od osobistego stylisty, czyli mojej kochanej Żony - jest, zestaw do notowania - jest, okulary - są. To znaczy, że jestem gotowy na #Expose" - napisał przed przemówieniem.