Exposé Mateusza Morawieckiego. Mocny komentarz Władysława Kosiniaka-Kamysza

- Nie możemy poprzeć pana rządu - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL skrytykował exposé Mateusza Morawieckiego. Zarzucił PiS działania, które m.in. utrudniają życie przedsiębiorcom - Wy postawiliście na węgiel, ale nawet tego nie umieliście zrobić - dodał.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Władysław Kosiniak-Kamysz nie szczędził gorzkich słów Mateuszowi Morawieckiemu (PAP, Fot: Paweł Supernak)

- To powinna być poważna sprawa, poważna dyskusja o Polsce (...). Pan premier w swoim stylu przedstawił taki koncert życzeń (...) bez propozycji rozwiązań, które dotyczą bezpieczeństwa zdrowia i życia, bezpieczeństwa gospodarczego - powiedział podczas debaty po exposé premiera Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL podkreślił, że Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu często akcentował słowo "normalność". W jego ocenie w Polsce dzieją się obecnie rzeczy, które przeczą takiemu wyobrażeniu państwa. - Nie ma zgody na dojenie państwa, nie ma zgody na uwłaszczanie się - uznał.

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że państwo dobrobytu istnieje tylko "za dnia", a nocą dochodzi do "sięgania do kieszeni". - My, jako polityczna reprezentacja małych rzemieślników, małych i średnich przedsiębiorców, ciężko pracujących ludzi, mówimy: ręce precz od polskich przedsiębiorców - stwierdził.

Polityk zwrócił się również do lewicy: "nigdy nie powiem, że nie jesteście nic nie warci".

Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje exposé Mateusza Morawieckiego

Polityk zaznaczył, że ważne jest to, by zadbać o służbę zdrowia. Wymienił miejsca, gdzie pozamykano kolejne oddziały. - Wielu SOR-om grozi likwidacji. To jest bezczelność, mówienie o zrównoważonym budżecie, gdy szpitale są zadłużone na 14 mld zł - uznał.

I zarzucił politykom PiS, że nie zrobili nic, by pomóc chorym w dostępie do służby zdrowia. - Jest za dużo biurokracji (...) To uwiera polską służbę zdrowia i nie daje jej poczucia bezpieczeństwa - zaznaczył prezes PSL. Dodał, że należy stawiać na energię odnawialną, ale nie tak, jak robi to partia Jarosława Kaczyńskiego.

- Wy postawiliście na węgiel, ale nawet tego nie umieliście zrobić. Postawiliście na ruski węgiel, który nas truje i kopci - powiedział. I dodał, że PSL wnosi pakt na rzecz klimatu.

- Nie możemy poprzeć pana rządu, nie możemy zagłosować za wotum zaufania - podsumował Władysław Kosiniak-Kamysz.