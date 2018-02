Ewa Kurek mówiła, że "żydowskich szmalcowników było więcej niż polskich". Wykłady sfinansowało MSZ

Doktor historii poprowadziła dwa wykłady o relacjach polsko-żydowskich, za które dostała 500 zł. Pieniądze pochodziły z dotacji, choć MSZ o tym nie wiedziało. Organizator wykładów nie widzi żadnego problemu.

- Przestańmy być wrażliwi na antypolskie głupoty i nazywanie nas antysemitami. Każdy naród ma swoje przypadłości. Żydzi mają tę przypadłość, co jest strasznie śmieszne, że narody, które udzielają im gościny, obwiniają o antysemityzm – cytuje wypowiedź z wykładu dr Ewy Kurek portal gazeta.pl.

Jak relacjonuje portal, Ewa Kurek krytykowała decyzję Lecha Kaczyńskiego, który w 2001 r. wstrzymał ekshumacji w Jedwabnem. Według niej decyzja "wiele złego zrobiła Polsce", a w sprawie Jedwabnego "Żydzi się z nas śmieją". Historyczka opisywała też swoje próby dotarcia do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Ewa Kurek mówiła też, że "żydowskich szmalcowników było więcej niż polski", a Żydzi powinni "cieszyć się, że my narażaliśmy swoje własne życie, żeby ich ratować". Według relacji portalu twierdziła też, że łódzkim getcie było "państwo żydowskie", a w krakowskim czy warszawskim "autonomia".

MSZ przyznając dotację nie wiedziało wykładach

Portalowi potwierdził to przewodniczący stowarzyszenia "Civis" Jerzy Kenig. - Ja podjąłem decyzję o zorganizowaniu wykładu. Ale w czym problem? Jak ''czerwonych'' zapraszają na uczelnie, to jest wszystko w porządku, a jak ktoś przedstawia swoją wiedzę odbiegającą od czyichś poglądów, to nagle staje się problemem – stwierdził.