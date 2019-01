Ewa Kopacz rozważa start w wyborach do PE. "Biorę to poważnie pod uwagę"

- Jeszcze nie było rozmowy. Jak będzie taka rozmowa, to zdecyduję - zastrzegła Ewa Kopacz. Była premier przyznała, że poważnie rozważa wystartowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ewa Kopacz na temat swojego ewentualnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego wypowiedziała się w TVN24. Prowadzący program "Tak jest" zapytał byłą premier, czy zamierza wystartować i zostać eurodeputowanym.

- Biorę to poważnie pod uwagę - odpowiedziała polityk. Zaznaczyła jednak, że do tej pory nie zapadły w tej kwestii żadne decyzje. - Jeszcze nie było rozmowy. Jak będzie taka rozmowa, to zdecyduję - powiedziała. Nie chciała też zdradzić, czy wystartuje z Warszawy. Kopacz powtórzyła, że jeszcze nie rozmawiała na ten temat.