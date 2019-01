Beata Szydło i Dominik Tarczyński na jednej liście? Poseł PiS chce wystartować w wyborach do PE

W PiS trwa cicha rywalizacja o jak najlepsze miejsca na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma szansę uzyskać prawie trzydzieści mandatów w europarlamencie i być jedną z najsilniejszych delegacji. Jest o co walczyć. I wiemy, kto chce walczyć.

Jak słyszymy w PiS, najciekawsza dziś sytuacja rozgrywa się wokół okręgu 10., obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie, gdzie do "obsadzenia" przez wszystkie ugrupowania łącznie jest siedem "euromandatów". W 2014 roku Prawo i Sprawiedliwości zdobyło trzy, Platforma Obywatelska - dwa, a Polskie Stronnictwo Ludowe i Kongres Nowej Prawicy - po jednym.

Pewną "jedynkę" na liście do PE ma tam była premier Beata Szydło. Z drugiego miejsca wystartuje - jak słyszymy - prof. Ryszard Legutko. Trzecie miejsce na liście ma przypaść Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobry. Według jednej z plotek, przymierzany tam był... wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który sam nie wyklucza, że wystartuje w wyborach do europarlamentu.

W Warszawie - w której startował Jaki w wyborach samorządowych - trudno mu będzie dostać pierwsze miejsce na liście, mimo że w wyborach na prezydenta stolicy zagłosowało na niego ćwierć miliona mieszkańców. Na "jedynkę" może liczyć prof. Zdzisław Krasnodębski, cieszący się dużym zaufaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Polityk Zjednoczonej Prawicy bliski Jakiemu mówi z dystansem: – Zobaczymy, czy wiceminister w ogóle będzie startować. Daleka droga do spekulacji, z którego miejsca na liście i z którego okręgu może kandydować.W PiS jeszcze trwają jakieś układanki i jest jeszcze wiele niewiadomych.

Sam Patryk Jaki mówi: – Parlament Europejski zyskuje coraz większe znaczenie, a tam też toczy się walka o świat wartości, a ja mam w sobie jeszcze siłę i chcę się o to bić. Chcę się bić o to, żeby katolicy nie byli traktowani jak gorsza kategoria ludzi w Europie, tak jak próbuje się to robić w Warszawie.

Były kandydat na prezydenta stolicy zdradza, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do startu w wiosennych wyborach, ale deklaruje, że "chciałby pomóc".

Tarczyński chce wystartować, ale ma rywala

Jak się dowiadujemy, europosłem chciałby zostać poseł PiS Dominik Tarczyński, który w wyborach parlamentarnych w 2015 r. w okręgu kieleckim (woj. świętokrzyskie) otrzymał 7,5 tys. głosów. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych posłów PiS, nie tylko w Polsce, ale i - o czym rzadko się wspomina - za granicą.

Tarczyński regularnie występuje w mediach zachodnich, często w bardzo popularnych audycjach politycznych w największych telewizjach.

Jest to doceniane w partii. – Jest dosadny, ale jednocześnie, jak na siebie, względnie powściągliwy w ocenach. Łapie balans, tłumaczy, jest merytoryczny, świetnie mówi po angielsku. Najlepiej w naszym klubie. Brakowało nam kogoś takiego na tym odcinku – usłyszeliśmy w PiS już kilka tygodni temu.

Jeden z politykow PiS stwierdził, że "mógłby być tam naszą [PiS] strzelbą".

Gdy pytamy o ewentualny start samego Tarczyńskiego, poseł odpowiada nam dyplomatycznie: – Takie decyzje podejmie kierownictwo partii. Ja będę wykonywać każde obowiązki, które zostaną mi powierzone.

Nieoficjalnie wiemy jednak, że Tarczyński wciąż ma szansę na start w wyborach do PE.

Dobrze czuje się na europejskich salonach politycznych (gdy z nim rozmawiamy, jest w Strasburgu). Poseł PiS został w tym tygodniu wybrany drugi raz z rzędu wiceprzewodniczącym Europejskich Konserwatystów w Radzie Europy.

Jak ustaliliśmy, Tarczyński ma duże szanse, by niebawem zostać tej frakcji przewodniczącym. – Zwłaszcza, gdy już dojdzie do Brexitu – uważa nasz rozmówca.

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy są trzecią co do wielkości grupą polityczną w Zgromadzeniu Parlamentarnym. W jej skład wchodzą przedstawiciele kilku delegacji, m.in. posłowie PiS. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zrzesza parlamentarzystów z 47 krajów, nie tylko państw należących do Unii Europejskiej. Do Zgromadzenia należą również parlamentarzyści z m.in. Ukrainy i Gruzji. Zgromadzenie parlamentarne pełni funkcje doradcze, nadzoruje przestrzeganie demokratycznych praw, zgłasza też nowe propozycje.

Czy wysoka pozycja Tarczyńskiego we frakcji wystarczy, by "wyszarpać" sobie miejsce na liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jak się dowiadujemy, chrapkę na europarlament mają też inni, dość znani politycy: europosłowie Beata Gosiewska, czy nawet wiceminister sportu Anna Krupka, była makijażystka prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Solidarna Polska z kolei w okręgu świętokrzysko-małopolskim wskaże - wedle naszych informacji - senatora Jacka Włosowicza, który już był w przeszłości europosłem. W wyborach do Senatu w 2015 r. uzyskał świetny wynik - 70 tys. głosów.

Ważny polityk PiS w rozmowie z WP zapowiada, że decyzje odnośnie kształtu list do PE zostaną podjęte za kilka tygodni, być może już na początku lutego.

Wybory odbędą się 26 maja.