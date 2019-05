Eurowybory nie poszły po myśli Putina. Jednak Rosja nie zrezygnuje z osłabiania UE

Ugrupowania korzystające ze wsparcia, albo przynajmniej sympatii, Władimira Putina chwalą się sukcesami w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednak wpływy Moskwy w Europie nie wzrosną. Kluczową rolę odegra pozornie przegrany prezydent Emmanuel Macron.

Ze zwycięstwa cieszy się Marine Le Pen, której Front Narodowy wygrał wybory fe Francji z wynikiem 23,4 proc., co wielu komentatorów uznało za policzek dla prezydenta Macrona. To jednak sukces połowiczny. Przed pięciu lat FN zdobył o ponad 1 punkt procentowy więcej. Ponadto miliony głosów oddanych na francuskich i innych eurosceptyków nie w praktyce nie zwiększą ich wpływu na politykę UE.

Sukces Zielonych i Liberałów

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 zostały wyraźnie przegrane przez tradycyjnie najsilniejsze ruchy polityczne, czyli chadeków i socjalistów. Jednak przesunięcie się sympatii ponad 500 mln wyborców w lewo i prawo nie doprowadzi do rozpadu Wspólnoty, a arytmetyka koalicyjna jest nieubłagana.

Brexit, jeżeli kiedyś do niego dojdzie, nie będzie już szokiem, a partie sympatyzujące z Rosją nie mają też siły zdestabilizowania PE. Nie oznacza to jednak, że prezydent Putin przestanie wspierać radykałów, żeby "rozbujać" europejską łódkę. Skoro nie udało się to na poziomie wyborów do Parlamentu Europejskiego, to Moskwa i jej fabryki trolli mogą i zapewne będą robić w ramach kampanii krajowych.