Wybory do Europarlamentu 2019. Tak zagłosowali Niemcy. Wyniki exit poll

Najwyższe poparcie w wyborach do Europarlamentu w Niemczech zdobył blok partii chadeckich CDU/CSU (28 proc.) - wynika z sondażu exit poll. Na drugim miejscu znaleźli się Zieloni, na których głosowało 22 proc. obywateli.

Trzecie miejsce na podium należy do SPD z 15,5-procentowym poparciem. Narodowo-konserwatywna Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła 10,5 proc. głosów. Postkomunistyczną partię Lewica wybrało 5,5 proc. Niemców - tyle samo, co liberalną FDP.

Do PE wejdą Freie Waehler (Wolni Wyborcy) - 2,1 proc., Die Partei (2,6 proc.), i Partia Ochrony Zwierząt - 1,4 proc. (w Niemczech nie obowiązuje próg wyborczy - przyp. red.).

Austria

Według prognozy agencji prasowej APA, stworzonej na podstawie sondaży w wyborach do Europarlamentu wyraźnie prowadzi Austriacka Partia Ludowa (OeVP) kanclerza Sebastiana Kurza (34,5 proc.) przed opozycyjną Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPOe) (23,5 proc.). Na trzecim miejscu jest Austriacka Partia Wolności (FPOe) (17,5 proc.).

Swoich przedstawicieli wprowadzą do PE także Zieloni (13,5 proc.) i NEOS (Nowa Austria i Forum Liberalne) (8 proc.).

Zobacz naszą relację na żywo: Wybory do Europarlamentu 2019. Wybieramy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego

Grecja

W Grecji w wyborach do Europarlamentu prowadzi główna partia opozycyjna Nowa Demokracja. Według sondaży exit poll uzyska od 32 do 36 proc. głosów, wyprzedzając rządzącą lewicową Syrizę o kilka punktów procentowych (od 25 do 29 proc. wyborców).