Europosłowie PiS wrócą do Sejmu? "Jeśli Kaczyński każe"

Politycy PiS porzucą superpensje?

Powrót do Polski oznaczałby dla europosłów sporą finansową stratę. W Parlamencie Europejskim każdy z nich zarabia co miesiąc ok. 9 tys. euro brutto (na rękę ok. 7 tys. euro), a więc po przeliczeniu ok. 32 tys. zł netto (według kursu euro z 15 lutego).