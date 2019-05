Europosłowie ujawnili swoje majątki. Miliony na kontach, sowite oszczędności

Ponad milion złotych oszczędności – tyle zgromadził na koncie europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Z kolei jego partyjny kolega Karol Karski ujawnił, że posiada działkę na cmentarzu. Europosłowie opublikowali właśnie swoje oświadczenia majątkowe na koniec kadencji.

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało niespełna dwadzieścia dni. Kampania wyborcza wkroczyła w decydującą fazę. Na kandydatów, którzy dostaną się do Parlamentu, czeka nie tylko pięcioletnia kadencja, ale również sowite wynagrodzenie. Koledzy z Wiejskiej mogą tylko pozazdrościć…

Polscy europosłowie, którzy kończą kadencję, ujawnili oświadczenia majątkowe za 2018 rok.