Raport o zarobkach europosłów. Radosław Sikorski pierwszy w zestawieniu

W zestawieniu Transparency International EU znalazło się jeszcze pięciu polskich europarlamentarzystów. To Tomasz Frankowski z PO, z dodatkowymi dochodami sięgającymi od 132 tys. do 180 tys. euro; Marek Belka - od 96 tys. do 300 tys. euro; Bogusław Liberadzki - od 24 tys. do 120 tys. euro; Magdalena Adamowicz - od 18 tys. do 78 tys. euro oraz Karol Karski - od 18 tys. do 72 tys. euro.