Europosłanki starły się w sieci. "Nie przestała wygadywać bzdur"

Dodała, że "to pokłosie 8 lat złych rządów PiS-u, który nie postawił na transformację energetyczną. - Pieniądze z ETS-ów (unijny system handlu uprawnieniami do emisji - red.), czyli 100 miliardów złotych nie przekazał na budowę nowych sieci, ale przekazał na politykę partyjną - zarzuciła Wcisło i dodała, że było to "zaoranie polityki wiatrowej".