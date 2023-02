Europosłanka PiS o Bidenie. "Nieuprawnione i głupie"

Europosłanka i była rzeczniczka PiS Beata Mazurek napisała, że wizyta Joe Bidena w Polsce może być wsparciem dla partii rządzącej. - Myślę, że pani Beata Mazurek i politycy PiS pewnie chcieliby tak sprzedawać wizytę prezydenta Bidena. To obrzydliwe wykorzystywanie dramatu i tragedii Ukrainy, to oczywiste, ale po PiS nie można spodziewać się nic uczciwego ani etycznego. Wizyta prezydenta Bidena jest ważna. Wszyscy Polacy cieszą się, że w tę dramatyczną rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, mamy nadzieję, że ważne słowa prezydenta Bidena o wsparciu Ukrainy padną w Polsce. Wykorzystywanie tego jako poparcie Bidena dla PiS-u jest nieuprawnione i głupie. Gdy Polska graniczy z Ukrainą i rząd zachowuje się w jedyny możliwy sposób, czyli wspiera Ukrainę, to sytuacja wokół Polski jest inna. Daj Boże, że Ukraina stanie się wolnym, bezpiecznym i demokratycznym państwem. Problemy rządu PiS znowu stałyby się problemami demokratycznego świata - komentowała w programie "Tłit" posłanka PO Izabela Leszczyna.