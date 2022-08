Europoseł PiS chce rezygnacji z KPO. "Jest kompletnie odklejony"

Polska wciąż nie otrzymała pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski stwierdził na antenie Radia Wnet: "czas przeciąć te negocjacje i powiedzieć, że rezygnujemy z tych środków". - Kiedy patrzę na - przepraszam za ironię - wielkiego rycerza, prof. Krasnodędębskiego, który ma po uszy wszystkiego, czego potrzebuje i dobrze zarabia, a w ten sposób gra losami polskich rodzin, to aż mnie świerzbi, żeby użyć ostrego słowa. Jak on w ogóle może tak mówić? - komentował w programie "Tłit" Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. - Oni znajdą się w podręcznikach tam, gdzie ci, którzy chcieli po wojnie odrzucili plan Marshalla. Polskie rodziny odczuwają strach, biedę, niepewność, a być może fizycznie będą odczuwały zimno. Jemu to jest wszystko obojętne. Mówię o prof. Krasnodębskim i innych mędrkach w polskim rządzie. Jeśli tak powiedział, to jest kompletnie odklejony. Gość ewidentnie nie ma pojęcia o tym, jaka jest w Polsce inflacja, jakie problemy ludzie mają ze spłatą kredytów. Takie rzeczy mówi się, gdy jest się kompletnie odklejonym - ocenił poseł opozycji.