Europejskie wydatki na obronność. Gen. Polko mówi o skandalu

Czy sposobem na pokonanie Putina może być przeniesienie do Ukrainy części amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego? Jak mówił w programie "Newsroom WP" Patrycjusz Wyżga trwają rozmowy na ten temat. - Z pewnością inwestycje zbrojeniowe w zachodniej Ukrainie to dobry pomysł, ale nie upierałbym się czy ma to być kapitał amerykański czy europejski - komentował gen. Roman Polko. - Podobnie jak inwestycje w Polsce czy też uruchomienie potencjału przemysłowego, którym dysponuje Europa. Poniżej 2 proc. PKB na własne bezpieczeństwo w trzecim roku wojny to absolutny skandal. Kraje zachodniej Europy w epoce zimnej wojny wydawały 10 proc. PKB na bezpieczeństwo. Polska wydawała 15 proc.! Nowoczesna i bogata Europa musi przestawić się na produkcję uzbrojenia i mocniej wesprzeć Ukrainę. Budowanie fabryk w owładniętej wojną Ukrainie to pomysł możliwy do realizacji, ale czy dobry na zakończenie wojny? Nie jestem przekonany. Na prawdziwe inwestycje w Ukrainie pewnie jeszcze przyjdzie czas, choć w zachodniej Ukrainie można to robić - dodał były wojskowy.

Rozwiń