Europejska układanka Tuska. "Sikorski schodzi na dalszy plan"

Rozmówcy z rządu zwracają uwagę, że w związku z ustawą przyjętą pod koniec rządów PiS, prezydent będzie zgłaszał się do akceptacji polskiej kandydatury, bo w ustawie dostał takie prawo. Rozmówcy z rządu sugerowali, że powinno to zostać zlekceważone przez premiera, bo to rząd odpowiada przede wszystkim za politykę zagraniczną. Nie wiadomo, czy rzeczywiście premier zupełnie zlekceważy głowę państwa i w jakim trybie, bo ustawa weszła w życie. Choć - jak słyszymy - Tusk jest gotów na zwarcie w tej sprawie z Pałacem Prezydenckim, to obie strony nie wykluczają, że mogłoby dojść do kompromisu.