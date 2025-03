Europa będzie negocjować z Rosją? Zełenski: nie rozważamy alternatywy

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Paryżu podkreślił, że Europa jest zjednoczona w nieuznawaniu okupowanych terytoriów Ukrainy za rosyjskie. To stanowisko jest wspólne dla wszystkich krajów europejskich, co daje Ukrainie silne wsparcie w jej dążeniach do odzyskania pełnej suwerenności.