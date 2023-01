Estonia, Finlandia i Polska nie odpuszczają. Scholz pod ścianą

Stanowisko w sprawie zajął również minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu. Szef estońskiej dyplomacji wezwał Berlin do większego zaangażowania we wsparcie militarne Ukrainy. - Dla Niemiec decyzja o dostarczeniu broni ofensywnej ma szczególne znaczenie w kontekście politycznym, ale paradygmat musi się zmienić, by Ukraina mogła nie tylko się bronić, ale przede wszystkim zyskać przewagę - powiedział Reinsalu cytowany w "Tagesschau".